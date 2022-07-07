UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Идут ВСУ. Жителей Херсонской области просят не находиться рядом с объектами армии РФ

Фото: жителей Херсонской области предупреждают о боевых действиях (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Жителей Олешковской общины Херсонской области призвали держаться подальше от мест расположения российской техники, мест дислокации оккупантов и складов с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Олешковской общины Евгения Рищука.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов , где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут. Смерть врагам. Не будьте живым щитом для врагов", - призвал Рищук.

Напомним, вчера в оккупированном Скадовске прогремел взрыв, один человек погиб.

Кроме того, в Херсоне были уничтожены склады российских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине