Идут ВСУ. Жителей Херсонской области просят не находиться рядом с объектами армии РФ

Жителей Олешковской общины Херсонской области призвали держаться подальше от мест расположения российской техники, мест дислокации оккупантов и складов с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Олешковской общины Евгения Рищука.
"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов , где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут. Смерть врагам. Не будьте живым щитом для врагов", - призвал Рищук.
Напомним, вчера в оккупированном Скадовске прогремел взрыв, один человек погиб.
Кроме того, в Херсоне были уничтожены склады российских военных.