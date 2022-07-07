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Ідуть ЗСУ. Мешканців Херсонської області просять не перебувати поруч з об'єктами армії РФ

Фото: мешканців Херсонської області попереджають про бойові дії (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мешканців Олешківської громади Херсонської області закликали триматися подалі від місць росташування російської техніки, місць дислокації окупантів та складів з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Олешківської громади Євгена Рищука.

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонської області, якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО , склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполеглево рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ ідуть. Смерть ворогам. Не будьте живим щитом для ворогів", - закликав Рищук.

Нагадаємо, вчора в окупованому Скадовську пролунав вибух, одна людина загинула.

Окрім того, у Херсоні були знищені склади російських військових.

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