Ідуть ЗСУ. Мешканців Херсонської області просять не перебувати поруч з об'єктами армії РФ

Мешканців Олешківської громади Херсонської області закликали триматися подалі від місць росташування російської техніки, місць дислокації окупантів та складів з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Олешківської громади Євгена Рищука.
"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонської області, якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО , склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполеглево рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ ідуть. Смерть ворогам. Не будьте живим щитом для ворогів", - закликав Рищук.
Нагадаємо, вчора в окупованому Скадовську пролунав вибух, одна людина загинула.
Окрім того, у Херсоні були знищені склади російських військових.