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Йдуть сильні морози. У Києві відкривають нові пункти обігріву: адреси

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 16:27
Йдуть сильні морози. У Києві відкривають нові пункти обігріву: адреси Фото: у Києві відкривають нові пункти обігріву через сильні морози (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві почали роботу два нових пункти через сильні морози, що насуваються. Відкриті раніше пункти продовжують роботу у всіх районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

Нові пункти обігріву в Києві відкрили на залізничних вокзалах - приміському "Дарниця" та Південному біля станції "Київ-Пасажирський". Відучора вони працюють у цілодобовому режимі. У спеціальних наметах можуть отримати допомогу всі, хто її потребує.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) зазначили, що на столицю насуваються сильні морози. Температура вночі в місті опуститься до -14 градусів і протримається вдень 12 січня. У ніч на 13 січня мороз посилиться до 17 градусів.

У КМДА нагадали, що у всіх районах столиці продовжують роботу пункти обігріву. Вони знаходяться в приміщеннях комунальних підприємств і територіальних центрах соціального обслуговування. РБК-Україна раніше опублікувало адреси, за якими знаходяться ці пункти.

У столичній адміністрації також дали рекомендації, яких слід дотримуватися під час сильних морозів:

  • одягатися слід багатошарово;
  • захищати відкриті тіла;
  • одягати тільки сухе взуття - вона повинна бути вільною і не здавлювати ногу;
  • не виходити на мороз голодними;
  • заходити в тепле приміщення кожні півгодини-годину, якщо людина проводить цілий день на вулиці;
  • рухатися на холоді;
  • не вживати алкогольні напої;
  • чи не розтирати обморожені ділянки тіла і не відігрівати їх гарячою водою або біля радіаторів.

Фото: у Києві відкривають нові пункти обігріву через сильні морози (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики повідомили про погіршення погоди в Україні найближчими днями. Очікується до 19 градусів морозу.

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