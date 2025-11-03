"Ідуть попереду перших": у Генштабі привітали воїнів із Днем інженерних військ

Інженерні підрозділи йдуть попереду перших

День інженерних військ в Україні відзначають із 1999 року, відколи свято затвердили відповідним Указом президента України.

У Генштабі розповіли, що саме інженери часто першими виходять під вогонь ворога.

"Під час Харківської та Курської операцій саме вони, ризикуючи життям, пробивали проходи в мінних полях, через які потім ішли штурмові й піхотні підрозділи. Світ дізнався про сміливі, героїчні, а головне - чітко організовані та здійснені українські наступальні операції", - підкреслили у Генштабі.

Герої, які повертають мирне життя

Інженерні війська виконують широкий спектр завдань - від створення мінно-вибухових загороджень і зведення фортифікацій до розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Разом із приходом військових інженерів у деокуповані населені пункти повертається мирне життя", - зазначається у зверненні.

Вічна слава лицарям-інженерам

У Генштабі також вшанували пам’ять загиблих військових інженерів, які віддали життя за Україну.

"Згадаймо всіх військовослужбовців інженерних військ ЗС України, які поклали свої життя у війні з проклятими російськими окупантами. Вічна памʼять і вічна слава лицарям-інженерам!" - йдеться в повідомленні.

На завершення у Генштабі подякували військовим інженерам за службу народу, професіоналізм і відданість.

"Щиро дякую вам за служіння українському народові, професіоналізм і самовідданість!" - зазначено у зверненні.

Емблема інженерних військ ЗСУ (фото: Вікіпедія)