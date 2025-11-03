"Идут впереди первых": в Генштабе поздравили воинов с Днем инженерных войск

Сегодня, 3 ноября, в Украине отмечают День инженерных войск. По этому случаю Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал обращение, в котором поблагодарил военных инженеров за их мужество, профессионализм и самоотверженную службу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
День инженерных войск в Украине отмечают с 1999 года, с тех пор как праздник утвердили соответствующим Указом президента Украины.
В Генштабе рассказали, что именно инженеры часто первыми выходят под огонь врага.
"Во время Харьковской и Курской операций именно они, рискуя жизнью, пробивали проходы в минных полях, через которые потом шли штурмовые и пехотные подразделения. Мир узнал о смелых, героических, а главное - четко организованных и осуществленных украинских наступательных операциях", - подчеркнули в Генштабе.
Инженерные войска выполняют широкий спектр задач - от создания минно-взрывных заграждений и возведения фортификаций до разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов.
"Вместе с приходом военных инженеров в деоккупированные населенные пункты возвращается мирная жизнь", - отмечается в обращении.
В Генштабе также почтили память погибших военных инженеров, которые отдали жизнь за Украину.
"Вспомним всех военнослужащих инженерных войск ВС Украины, которые положили свои жизни в войне с проклятыми российскими оккупантами. Вечная память и вечная слава рыцарям-инженерам!" - говорится в сообщении.
В завершение в Генштабе поблагодарили военных инженеров за службу народу, профессионализм и преданность.
"Спасибо вам за служение украинскому народу, профессионализм и самоотверженность!" - говорится в обращении.
Эмблема инженерных войск ЗСУ (фото: Википедия)
Ранее мы делились историей нацгвардейца, который перенес 25 операций, но не потерял оптимизм.
Читайте также 4 истории украинских защитников об их боевом опыте на линии фронта.