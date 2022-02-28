Идут обстрелы жилых массивов, 15 военных и 16 гражданских ранены, - мэр Харькова

В результате обстрелов 28 февраля российскими оккупантами Харькова ранения получили 15 военных и 16 гражданских. Еще одна женщина погибла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
По его словам, ситуация в Харькове сегодня сложная, однако оборона держится. По предварительным данным, ранены 15 военных и 16 гражданских. Одна женщина погибла. Однако окончательной информации пока нет.
"Харьков - это неотъемлемая часть Украины! Мы будем делать так и все местные жители это поддерживают, мы собрались в единый кулак. Мы будем стоять до конца за Украину", - заявил Терехов.
Напомним, что ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что снаряд российских захватчиков попал в окно харьковчанки, в результате чего она погибла.
Также активные обстрелы продолжаются В Чернигове. Один снаряд попал в гипермаркет "Эпицентр".