Идут обстрелы жилых массивов, 15 военных и 16 гражданских ранены, - мэр Харькова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

По его словам, ситуация в Харькове сегодня сложная, однако оборона держится. По предварительным данным, ранены 15 военных и 16 гражданских. Одна женщина погибла. Однако окончательной информации пока нет.

"Харьков - это неотъемлемая часть Украины! Мы будем делать так и все местные жители это поддерживают, мы собрались в единый кулак. Мы будем стоять до конца за Украину", - заявил Терехов.