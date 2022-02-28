Йдуть обстріли жилих масивів, 15 військових і 16 цивільних поранено, - мер Харкова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова .

За його словами, ситуація у Харкові сьогодні складна, проте оборона тримається. За попередніми даними, поранено 15 військових та 16 цивільних. Одна жінка загинула. Проте остаточної інформації поки що немає.

"Харків - це невід'ємна частина України! Ми будемо робити так і всі місцеві мешканці це підтримують, ми зібралися в єдиний кулак. Ми будемо стояти до кінця за Україну", - заявив Терехов.