Йдуть обстріли жилих масивів, 15 військових і 16 цивільних поранено, - мер Харкова

У наслідок обстрілів 28 лютого російськими окупантами Харкова поранення отримали 15 військових та 16 цивільних. Ще одна жінка загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
За його словами, ситуація у Харкові сьогодні складна, проте оборона тримається. За попередніми даними, поранено 15 військових та 16 цивільних. Одна жінка загинула. Проте остаточної інформації поки що немає.
"Харків - це невід'ємна частина України! Ми будемо робити так і всі місцеві мешканці це підтримують, ми зібралися в єдиний кулак. Ми будемо стояти до кінця за Україну", - заявив Терехов.
Нагадаємо, що раніше генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що снаряд російських загарбників потрапив у вікно харків'янки, в результаті чого вона загинула.
Також активні обстріли продовжуються у Чернігові. Один зі снаряд потрапив в гіпермаркет "Епіцентр".