UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ідуть холодні ночі та сильні дощі. Синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні без дощів не обійдеться, причому подекуди вони переходитимуть у сніг. А найближчими днями похолодає до -14 і посиляться опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У західних областях ніч буде трохи теплішою, 0...+4 градуси, а вдень ще потепліє і температура повітря підвищиться до +4...+9 градусів!" - розповіла вона.

Проте, за даними Діденко, "репутацію" теплішої погоди на заході України "підмочить" дощ, а у Карпатах сніг.

"Опади дійдуть також до Вінниччини та Житомирщини, дощ часом переходитиме у мокрий сніг. Решта території України утримається від опадів", - зазначила синоптик.

Заголом температура повітря передбачається низькою: вночі -1...-6, на крайній півночі до -5....-8 градусів, вдень від -3...+3. У південній частині вдень очікується +4...+9, в Криму до +10 градусів.

Погода в Києві

В Києві погода очікується холодною. Вночі -3...-5, вдень -2...0.

Йдуть холодні ночі та опади

Найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада: -5....-12 градусів, на півночі та північному сході можливо до -12..-14 градусів.

"Опадів у нас побільшає 25-26 листопада, в Україну ввірветься черговий активний циклон із дощами, мокрим снігом та сильним вітром", - попередила синоптик.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на день