Идут холодные ночи и сильные дожди. Синоптик дала прогноз на сегодня и ближайшие дни

Сегодня в Украине без дождей не обойдется, причем местами они будут переходить в снег. А в ближайшие дни похолодает до -14 и усилятся осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В западных областях ночь будет немного теплее, 0...+4 градуса, а днем еще потеплеет и температура воздуха повысится до +4...+9 градусов!" - рассказала она.
Однако, по данным Диденко, "репутацию" более теплой погоды на западе Украины "подмочит" дождь, а в Карпатах снег.
"Осадки дойдут также до Винницкой и Житомирской областей, дождь будет временами переходить в мокрый снег. Остальные территории Украины воздержатся от осадков", - отметила синоптик.
В целом температура воздуха предполагается низкой: ночью -1...-6, на крайнем севере до -5...-8 градусов, днем от -3...+3. В южной части днем ожидается +4...+9, в Крыму до +10 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве погода ожидается холодной. Ночью -3...-5, днем -2...0.
Самыми холодными ночами в Украине будут 22 и 23 ноября: -5...-12 градусов, на севере и северо-востоке возможно до -12...-14 градусов.
"Осадков у нас станет больше 25-26 ноября, в Украину лопнет очередной активный циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром", - предупредила синоптик.
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