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"Ідіть оновлюйте дані": у Раді не планують продовжувати термін для військовозобов’язаних

Фото: Олександр Завітневич (sluga-narodu.com)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної ради розглядав питання щодо продовження терміну оновлення даних для військовозобов’язаних після 16 липня. Однак двох місяців достатньо.

Про це заявив голова комітету Олександр Завітневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю ВВС.

"Я особисто це не підтримую, поясню чому", - сказав він у відповідь на питання щодо продовження терміну.

Як зазначив депутат від "Слуги народу", у перші тижні трошки буксував додаток "Резерв+", але зараз він повноцінно працює.

"І коли ми навіть в законі прописували терміни - місяць, два чи три - то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три - яка різниця?" - сказав він.

Завітневич заявив, що сенсу продовжувати терміни немає.

"Будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", - додав він.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів після 18 травня. Це можна зробити через додаток "Резерв+", через ЦНАПи, або у ТЦК.

Як заявив член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, у фракції партії "Слуга народу" не бачать підстав для збільшення терміну.

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