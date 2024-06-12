"Ідіть оновлюйте дані": у Раді не планують продовжувати термін для військовозобов’язаних

"Я особисто це не підтримую, поясню чому", - сказав він у відповідь на питання щодо продовження терміну.

Як зазначив депутат від "Слуги народу", у перші тижні трошки буксував додаток "Резерв+", але зараз він повноцінно працює.

"І коли ми навіть в законі прописували терміни - місяць, два чи три - то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три - яка різниця?" - сказав він.

Завітневич заявив, що сенсу продовжувати терміни немає.

"Будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", - додав він.