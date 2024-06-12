"Ідіть оновлюйте дані": у Раді не планують продовжувати термін для військовозобов’язаних

Комітет з нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної ради розглядав питання щодо продовження терміну оновлення даних для військовозобов’язаних після 16 липня. Однак двох місяців достатньо.
Про це заявив голова комітету Олександр Завітневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю ВВС.
"Я особисто це не підтримую, поясню чому", - сказав він у відповідь на питання щодо продовження терміну.
Як зазначив депутат від "Слуги народу", у перші тижні трошки буксував додаток "Резерв+", але зараз він повноцінно працює.
"І коли ми навіть в законі прописували терміни - місяць, два чи три - то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три - яка різниця?" - сказав він.
Завітневич заявив, що сенсу продовжувати терміни немає.
"Будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", - додав він.
Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів після 18 травня. Це можна зробити через додаток "Резерв+", через ЦНАПи, або у ТЦК.
Як заявив член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, у фракції партії "Слуга народу" не бачать підстав для збільшення терміну.