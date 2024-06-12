"Идите обновляйте данные": в Раде не планируют продлевать срок для военнообязанных

"Я лично это не поддерживаю, объясню почему", - сказал он в ответ на вопрос о продлении срока.

Как отметил депутат от "Слуги народа", в первые недели немного буксовало приложение "Резерв+", но сейчас оно полноценно работает.

"И когда мы даже в законе прописывали сроки - месяц, два или три - то все мы признали, что украинцы, так исторически произошло, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому сделаем или месяц, или два, или три - какая разница?" - сказал он.

Завитневич заявил, что смысла продлевать сроки нет.

"Пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться до бесконечности", - добавил он.