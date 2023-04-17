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ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей в Сирії

Фото: ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей в Сирії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В неділю, 16 квітня, в Сирії озброєні люди напали на збирачів трюфелів та пастухів - загинуло щонайменше 30 людей. У злочині підозрюють бойовиків ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що 26 жертв збирали трюфелі в пустелі неподалік Хами. Серед вбитих також було "щонайменше 10 бойовиків, що підтримують режим Башара Асада". Центр стверджує, що за злочином стоять бойовики ІДІЛ.

Крім цього, в районі Дейр-ез-Зор вони вбили ще чотирьох пастухів та викрали їхніх овець.

Нагадаємо, що близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в'язниці в місті Раджу на північному заході Сирії після землетрусу 6 лютого.

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Війна в СиріїІДІЛ