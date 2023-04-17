ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей в Сирії

Новость на русском →
Понеділок 17 квітня 2023 02:14
ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей в Сирії Фото: ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей в Сирії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В неділю, 16 квітня, в Сирії озброєні люди напали на збирачів трюфелів та пастухів - загинуло щонайменше 30 людей. У злочині підозрюють бойовиків ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що 26 жертв збирали трюфелі в пустелі неподалік Хами. Серед вбитих також було "щонайменше 10 бойовиків, що підтримують режим Башара Асада". Центр стверджує, що за злочином стоять бойовики ІДІЛ.

Крім цього, в районі Дейр-ез-Зор вони вбили ще чотирьох пастухів та викрали їхніх овець.

Нагадаємо, що близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в'язниці в місті Раджу на північному заході Сирії після землетрусу 6 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії ІДІЛ
NEWS
РФ на Великдень не припиняє обстрілів Бахмуту. Військові розповіли про ситуацію у місті
РФ на Великдень не припиняє обстрілів Бахмуту. Військові розповіли про ситуацію у місті
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні