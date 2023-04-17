ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ИГИЛ подозревают в убийстве 30 человек в Сирии

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 02:14
ИГИЛ подозревают в убийстве 30 человек в Сирии Фото: ИГИЛ подозревают в убийстве 30 человек в Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В воскресенье, 16 апреля, в Сирии вооруженные люди напали на сборщиков трюфелей и пастухов - погибли по меньшей мере 30 человек. В преступлении подозревают боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, Сирийский центр мониторинга с соблюдением прав человека заявил, что 26 жертв собирали трюфели в пустыне недалеко от Хамы. Среди убитых также было "не менее 10 боевиков, поддерживающих режим Башара Асада". Центр утверждает, что за преступлением стоят боевики ИГИЛ.

Кроме того, в районе Дейр-эз-Зор они убили еще четырех пастухов и похитили их овец.

Напомним, что около 20 боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в городе Раджу на северо-западе Сирии после землетрясения 6 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Сирии ИГИЛ
NEWS
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине