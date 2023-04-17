ИГИЛ подозревают в убийстве 30 человек в Сирии

В воскресенье, 16 апреля, в Сирии вооруженные люди напали на сборщиков трюфелей и пастухов - погибли по меньшей мере 30 человек. В преступлении подозревают боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Так, Сирийский центр мониторинга с соблюдением прав человека заявил, что 26 жертв собирали трюфели в пустыне недалеко от Хамы. Среди убитых также было "не менее 10 боевиков, поддерживающих режим Башара Асада". Центр утверждает, что за преступлением стоят боевики ИГИЛ.

Кроме того, в районе Дейр-эз-Зор они убили еще четырех пастухов и похитили их овец.