Идею ускорения вступления Украины в НАТО поддержали 19 лидеров стран Альянса, - Порошенко

В НАТО 19 стран-членов выступают за ускорение вступления Украины в Альянс

Во время саммита "Украина-НАТО" 19 лидеров стран-членов НАТО поддержали идею ускорения вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Также президент поблагодарил за работу украинской делегации, которая оказалась "довольно мощной".

"Прошедшая неделя у нас была неделей Украины в Европейском союзе, неделей Украины в НАТО ... Были блестяще проведенные переговоры. Общей объединенной командой мы защитили интересы Украины, впервые были включены очень важные понятия в заключительную декларацию саммита Украина - ЕС, в заключительную декларацию саммита "Украина-НАТО", - сообщил Порошенко.

По его словам, в заключительной декларации саммитов Россию впервые признали страной агрессором.

"Это было и в заявлении ЕС, и в заявлении генерального секретаря НАТО. Впервые в тот день, как начался саммит" Украина-ЕС ", были продолжены санкции против РФ - как единственный эффективный инструмент давления на Россию ... Впервые мы выписали по фамилиям тех политических заключенных находящихся на территории РФ только за то, что они отказались сдать украинских паспорт и снять украинских флаг ", - сообщил президент.

Порошенко добавил, что лидеры стран-членов подписали декларацию с требованием к РФ освободить украинских политзаключенных. Среди них была подпись президента США Дональда Трампа.

"Там стояла подпись президента США Дональда Трампа. Это происходило прямо накануне встречи в Хельсинки. Дискуссия на форуме была очень оживленная. При обсуждении ситуации с Украиной выступили 19 лидеров государств-членов НАТО. Все 19 отметили, что надо ускорить вступление Украины в НАТО" , - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко отметил, что Главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе подтвердил поддержку Украины и расширении сотрудничества с НАТО.