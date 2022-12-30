Ідея "зберегти обличчя Путіна" вже не має прихильників на Заході, - глава МЗС

На Заході вже немає прихильників ідеї, яка полягає у тому, щоб "зберегти обличчя" російського президента Володимира Путіна. Однак залишилися ті, хто хоче "збереження обличчя Росії".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулєба.

обличчя

утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія за своєю суттю не зміниться.

"Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну", - додав Кулеба.