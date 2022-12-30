У идеи "сохранить лицо Путина" уже нет сторонников на Западе, - глава МИД

На Западе уже нет сторонников идеи, которая заключается в том, чтобы "сохранить лицо" российского президента Владимира Путина. Однако остались те, кто хочет "сохранения лица России".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится.

"Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну", - добавил Кулеба.