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У идеи "сохранить лицо Путина" уже нет сторонников на Западе, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Руслан Гаращенко

На Западе уже нет сторонников идеи, которая заключается в том, чтобы "сохранить лицо" российского президента Владимира Путина. Однако остались те, кто хочет "сохранения лица России".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится.

"Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что единственным способом для России сохранить лицо является срочное прекращение боевых действий в Украине.

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