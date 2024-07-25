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Ідея виборів під час війни малоймовірна, - Стефанчук

Фото: спікер українського парламенту Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Едуард Ткач

Вибори в Україні під час воєнного стану малоймовірні, вважає спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі національного телемарафону.

"Ідею проведення виборів під час воєнного стану, можна класифікувати, як малоймовірну", - сказав голова українського парламенту.

Він нагадав, закон України забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

Зазначимо, що у разі відсутності війни, вибори до Верховної Ради мали б відбутися в останню неділю жовтня 2023 року. У свою чергу, вибори президента мали бути 31 березня цього року, але через воєнний стан Володимир Зеленський продовжує виконувати обов'язки голови держави.

Водночас у недавньому інтерв'ю BBC Зеленський заявив, що якщо війна затягуватиметься, тоді необхідно буде шукати шляхи для проведення виборів.

Також він припускав, коли піде у відставку, але сказав, що "не раніше, ніж закінчиться війна".

Нагадаємо, що РБК-Україна робило детальний розбір, коли в Україні можуть відбутися вибори президента та парламенту, як на це впливає війна, і як до них готуються у владі та опозиції.

Раніше ми писали, що українська влада вже розпочала підготовку до другої мирної конференції. Вона передбачає зустріч на рівні міністрів країн, а також радників голів держав.

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Вибори в УкраїніВійна в Україні