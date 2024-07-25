Идея выборов во время войны маловероятна, - Стефанчук

Выборы в Украине во время военного положения маловероятны, считает спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире национального телемарафона.
"Идею проведения выборов во время военного положения можно классифицировать как маловероятную", - сказал глава украинского парламента.
Он напомнил, что закон Украины запрещает проводить выборы во время действия военного положения.
Отметим, что в случае отсутствия войны, выборы в Верховную Раду должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2023 года. В свою очередь, выборы президента должны быть 31 марта этого года, но из-за военного положения Владимир Зеленский продолжает исполнять обязанности главы государства.
В то же время, в недавнем интервью BBC Зеленский заявил, что если война будет затягиваться, тогда необходимо будет искать пути для проведения выборов.
Также он предполагал, когда уйдет в отставку, но сказал, что "не раньше, чем закончится война".
Напомним, что РБК-Украина делало детальный разбор, когда в Украине могут состояться выборы президента и парламента, как на это влияет война, и как к ним готовятся во власти и оппозиции.
Ранее мы писали, что украинская власть уже начала подготовку ко второй мирной конференции. Она предусматривает встречу на уровне министров стран, а также советников глав государств.
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