Ідея Трампа ввести війська у Сектор Газа розколола Республіканську партію

Пропозиція президента США Дональда Трампа взяти під контроль Сектор Газа, спровокувала розкол у Республіканській партії. Частина політсили підтримала ідею, а частина відреагувала на неї з розгубленістю і скептицизмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Скептично налаштовані законодавці заявили, що вони, як і раніше, виступають за рішення про дві держави для Ізраїлю та палестинців, яке вже давно є основою американської дипломатії.

Деякі з них також відкинули ідею витрачати гроші американських платників податків або відправляти американські війська до спустошеного регіону, де вже понад рік триває війна.

"Я думав, що ми голосували насамперед за Америку. Ми не повинні розглядати можливість ще однієї окупації, яка прирече на загибель наші скарби і пролиття крові наших солдатів", - сказав сенатор-республіканець Ренд Пол в інтерв'ю X.com.

Сенатор-республіканець Джеррі Моран заявив, що ідея рішення про дві держави не може бути просто відкинута. "Це не те, що може бути вирішено в односторонньому порядку", - сказав він журналістам.

Сенатор Ліза Мурковскі заявила, що не буде спекулювати на можливих пропозиціях відправити американські війська до регіону, "що бачив достатньо потрясінь". На її думку, "це досить страшно".

Агентство нагадало, що республіканці мають незначну більшість у Конгресі над демократами, які категорично відкидають цю ідею. "Це етнічна чистка під іншою назвою", - зазначив сенатор-демократ Кріс Ван Голлен в ефірі MSNBC.

Керівництво нижньої палати Конгресу "за"

Водночас, спікер Палати представників Майк Джонсон похвалив цей план як "сміливу, рішучу дію, спрямовану на забезпечення миру в цьому регіоні". Він планує обговорити це питання з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу під час зустрічі з ним у четвер, 6 лютого, в Капітолії.

"Я думаю, що люди розуміють необхідність цього, і ми будемо підтримувати Ізраїль у його прагненні досягти цієї мети. І ми будемо підтримувати президента в його ініціативі", - сказав Джонсон на прес-конференції.

Член Комітету у закордонних справах Палати представників Тім Берчетт підтримує пропозицію Трампа про те, що США повинні розвивати цінну прибережну власність у Газі.

"Я думаю, що американці і капіталізм мають реальну можливість викликати реальні зміни у світі, і це було б прекрасним прикладом цього", - зазначив він в інтерв'ю Reuters.

Лідер сенатської більшості Джон Тун виступає за "принесення миру, стабільності і безпеки у цей регіон". Водночас, на його думку, "кожна ідея має бути ретельно перевірена".

Що каже соціологія

Дональд Трамп проводив передвиборчу кампанію з обіцянкою уникати нових іноземних втручань та "вічних воєн".

Проведене 20-21 опитування Reuters/Ipsos свідчать про обмежений апетит до його нового експансіоністського порядку денного навіть серед виборців-республіканців. За ним, лише 15% республіканців підтримують ідею використання США військової сили для здобуття контролю над новими територіями.