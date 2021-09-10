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Идея отправить проект закона об олигархах в Венецианскую комиссию дельная, - Бильдт

Автор: Илона Свиридова

Украине будет полезно получить заключение Венецианской комиссии относительно так называемого проекта закона о деолигархизации на предмет его соответствия конституционному праву.

Об этом заявил экс-премьер-министр Швеции (1991-1994) Карл Бильдт, комментируя передачу проекта закона об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию в эфире "Україна24".

"Венецианская комиссия является наиболее квалифицированным экспертом Европы по вопросам конституционного права, и их мнение было чрезвычайно полезным для ряда стран, когда те сталкивались с любым спорным или сложным вопросам верховенства права", - заявил Карл Бильдт.

Напомним, 10 сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейскую комиссию.

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Венецианская комиссия