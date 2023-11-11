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Ідея надання Україні 20 млрд євро від ЄС зустріла спротив серед країн-членів, - Reuters

Субота 11 листопада 2023 03:53
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Ідея надання Україні 20 млрд євро від ЄС зустріла спротив серед країн-членів, - Reuters Фото: ЄС стикається з критикою надання Україні допомоги на 20 млрд євро (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

План Євросоюзу щодо виділення Україні 20 млрд євро на військові потреби протягом чотирьох років нібито зустрівся з критикою з боку Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пропозиція високого представника ЄС Жозеппа Борреля була спробою поставити підтримку на довгострокову основу шляхом створення каси для допомоги Україні в рамках більшого Європейського фонду миру.

Однак неназваний високопоставлений дипломат ЄС заявив, що у НІмеччини "багато питань і це справедливо", адже мова йде про великі гроші.

"Я не скажу, що ідея мертва, але завжди можна внести в неї покращення", - сказав він.

Допомога від ЄС на 20 млрд євро

В липні цього року з'явилась інформація, що Європейський Союз розглядає можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки на загальну суму до 20 млрд євро.

Зазначалось, що пропозиція не передбачає те, що ЄС безпосередньо платитиме за українське озброєння. Замість цього Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу таких товарів, як боєприпаси, ракети та танки. Це також допоможе оплатити навчання українських військових.

Тоді ж Боррель підтвердив, що Європейський союз протягом наступних чотирьох років виділятиме до 5 млрд євро на рік на оборонні потреби України. Кошти будуть надані через "спеціальну секцію" в рамках Європейського фонду миру.

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