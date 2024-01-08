Ідея бронювання від мобілізації за великі податки: що кажуть у Раді

"Такі пропозиції дискредитують одразу за декількома ознаками - професія, територія, ВПО, майновий стан. Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, - справедливості жертви", - сказав він.

За його словами, жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково, інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги.

Гетманцев нагадав, що дискусія щодо звільнення від мобілізації за майновим цензом, так званий податок на боягузливість, йде у суспільстві з різним ступенем напруженості з 24 лютого 2022 року.

"Не думаю, що дискусія, яка в черговий раз загострилася, має перспективу", - сказав депутат.

Гетманцев відзначив, що під час війни не платити податки, працювати "в чорну" - це абсолютно аморально.

"З іншого боку, ми розуміємо, що встановлення критеріїв у певних чітких цифрах офіційних зарплат, тим більше, які суттєво перевищують середню по країні – несправедливо. Адже отримання цієї зарплати - не тільки й не так моя воля, скільки умови ринку праці, де, на жаль, поки що попит на роботу перевищує пропозицію. Крім того, ми розуміємо, що рівень зарплат та попит ще менший на прифронтових територіях", - пояснив депутат.

Нагадаємо, з січня 2023 року в Україні діє порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на: