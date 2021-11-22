Идет на второй срок. Президент Болгарии победил на выборах,- ЦИК
Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила окончательные результаты президентских выборов. Действующий глава страны Румен Радев идет на второй срок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe.
Согласно данным ЦИК, Радев получил 66,7% голосов, а его конкурент Анастас Герджиков - 31,8%.
1,5% избирателей проголосовали "против всех".
В то же время ЦИК не объявила официальную явку избирателей во время второго тура президентских выборов.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что согласно данным экзит-полов во втором туре президентских выборов побеждает Румен Радев.
Действующий лидер страны 18 ноября текущего года на общенациональном телеканале заявил, что оккупированный Крым "сейчас российский" несмотря на то, что во время саммита "Крымская платформа" Болгария поддержала целостность и суверенитет Украины.