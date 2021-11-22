Йде на другий термін. Президент Болгарії переміг на виборах,- ЦВК
Центральна виборча комісія Болгарії оголосила остаточні результати президентських виборів. Чинний голова країни Румен Радев йде на другий термін.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe.
Згідно з даними ЦВК, Радев отримав 66,7% голосів, а його конкурент Анастас Герджиков - 31,8%.
1,5% виборців проголосували "проти всіх".
Водночас ЦВК не оголосила офіційну явку виборців під час другого туру президентських виборів.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що згідно з даними екзит-полів в другому турі президентських виборів перемагає Румен Радєв.
Чинний лідер країни 18 листопада поточного року на загальнонаціональному телеканалі заявив, що окупований Крим "зараз російський", попри те, що під час саміту "Кримська платформа" Болгарія підтримала цілісність та суверенітет України.