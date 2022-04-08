Как идет процесс и что обсуждают: у Зеленского рассказали о переговорах с гарантами

По его словам, переговоры с потенциальными гарантами идут постоянно.

"Да, это один из важнейших элементов. Наличие стран-гарантов, которые берут на себя юридически закрепленные обязательства - это один из ключевых элементов системы глобальной безопасности", - отметил Подоляк.

Он также уточнил, что модерацией переговоров с Россией и консультаций на уровне политических советников занимается Офис президента. В частности, есть рабочая группа, куда входят и международные советники, и советники с украинской стороны. Она нарабатывает механизм и объясняет потенциальным гарантам, как необходимо реализовать формулу безопасности Украины с учетом того, что страны-гаранты возьмут на себя определенные обязательства.

"Мы понимаем, что мир привык к определенным формулам безопасности, наработанных в концепциях ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. Все эти формулы в глобальных кризисных ситуациях часто оказываются недействующими", - объяснил Подоляк тот факт, что некоторые страны с осторожностью комментируют возможность стать гарантом для Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский предлагает прогрессивные и ответственные формулы, когда страны точно понимают, какую ответственность необходимо взять.

"Все это юридически закреплено, есть механизм пошагового участия в разрешении того или иного конфликта. И понятно, что страны, которые привыкли к одним формулам, а сейчас им предлагают что-то другое, хотят это понять", - отметил Подоляк.

Он также отметил, что участие других стран в гарантировании безопасности Украины - это добровольный процесс, поскольку принудительные обязанности никто не будет выполнять.

"В формульном решении, предложенном Зеленским, страны, взявшие на себя обязательства, покажут, что они готовы отвечать за глобальное лидерство, они готовы быть пионерами в новой системе безопасности. Это то, чего сейчас миру не хватает - миру не хватает лидерства. И за счет такой формулы можно будет в будущем предупреждать подобные кризисы в любой другой точке мира", - добавил член украинской переговорной группы.