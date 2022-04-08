Як йде процес і що обговорюють: у Зеленського розповіли про переговори з гарантами

За його словами, переговори з потенційними гарантами йдуть постійно.

"Так, це один з найважливіших елементів. Наявність країн-гарантів, які беруть на себе юридично закріплені зобов'язання - це один з ключових елементів системи глобальної безпеки", - зазначив Подоляк.

Він також уточнив, що модерацією переговорів з Росією і консультацій на рівні політичних радників займається Офіс президента. Зокрема, є робоча група, куди входять і міжнародні радники, і радники з української сторони. Вона напрацьовує механізм і пояснює потенційним гарантам, як необхідно реалізувати формулу безпеки України з урахуванням того, що країни-гаранти візьмуть на себе певні зобов'язання.

"Ми розуміємо, що світ звик до певних формул безпеки, напрацьованих в концепціях ООН, ОБСЄ, НАТО і т.д. Всі ці формули в глобальних кризових ситуаціях часто виявляються недіючими", - пояснив Подоляк той факт, що деякі країни з обережністю коментують можливість стати гарантом для України.

За його словами, президент Володимир Зеленський пропонує прогресивні і відповідальні формули, коли країни точно розуміють, яку відповідальність необхідно взяти.

"Все це юридично закріплено, є механізм покрокової участі у вирішенні того чи іншого конфлікту. І зрозуміло, що країни, які звикли до одних формул, а зараз їм пропонують щось інше, хочуть це зрозуміти", - зазначив Подоляк.

Він також зазначив, що участь інших країн у гарантуванні безпеки України - це добровільний процес, оскільки примусові обов'язки ніхто не виконуватиме.

"У формульному рішенні, запропонованому Зеленським, країни, які взяли на себе зобов'язання, покажуть, що вони готові відповідати за глобальне лідерство, вони готові бути піонерами в новій системі безпеки. Це те, чого зараз світу не вистачає - світу не вистачає лідерства. І за рахунок такої формули можна буде в майбутньому попереджати подібні кризи в будь-якій іншій точці світу", - додав член української переговорної групи.