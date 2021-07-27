Идет по графику. Минобороны показало строительство корвета для Украины в Турции

В Турции идет строительство первого корвета класса А для военно-морских сил. Строительство идет по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины .

В ведомстве отметили, что строительные работы начались в январе этого года при участии украинских специалистов. Уже завершена нарезка стали и сварено часть шести отсеков. После будет происходить формирование килю.

Ожидается, что корвет начнут тестировать на ходовых и государственных испытаний в 2023 году.

В Минобороны отмечают, что боевые корабли проекта MILGEM приняты на вооружение Вооруженных сил Турции и имеют успешный опыт выполнения боевых задач в акваториях Средиземного и Черного морей.

Системы вооружения кораблей позволят эффективно поражать надводные и подводные цели. Корветы предусматривают защиту от высокоточных ракет. Также они будут оснащены современными средствами радио- и гидролокации, а также системой противовоздушной обороны.

Фото: Минобороны показало строительство корвета для Украины в Турции (mil.gov.ua)