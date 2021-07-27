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Йде за графіком. Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині

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Вівторок 27 липня 2021 14:54
Йде за графіком. Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині Фото: Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Туреччині йде будівництво першого корвета класу а для Військово-Морських сил. Будівництво йде за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що будівельні роботи почалися в січні цього року за участю українських фахівців. Вже завершена нарізка сталі і зварено частину шести відсіків. Після буде відбуватися формування кілю.

Очікується, що корвет почнуть тестувати на ходових і державних випробувань у 2023 році.

У Міноборони зазначають, що бойові кораблі проекту MILGEM прийняті на озброєння Збройних сил Туреччини і мають успішний досвід виконання бойових завдань в акваторіях Середземного і Чорного морів.

Системи озброєння кораблів дозволять ефективно вражати надводні і підводні цілі. Корвети передбачають захист від високоточних ракет. Також вони будуть оснащені сучасними засобами радіо - і гідролокації, а також системою протиповітряної оборони.

Фото: Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині (mil.gov.ua)

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет.

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