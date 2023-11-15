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Ідеологу "денацифікації" України Гаспаряну суд виніс заочний вирок

Україна, Середа 15 листопада 2023 11:19
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Ідеологу "денацифікації" України Гаспаряну суд виніс заочний вирок Фото: ідеолог "денацифікації" України Армен Гаспарян (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Російського ідеолога "денацифікації" України Армена Гаспаряна заочно засуджено до 10 років тюрми. У нього після затримання також конфіскують усе майно.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога "денацифікації" України - Армена Гаспаряна", - йдеться в повідомленні СБУ.

Що відомо про Гаспаряна?

У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну.

"Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його щодо України", - зазначили в СБУ.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, засуджений перебуває під санкціями Заходу. У березні 2022 року ЄС вніс його прізвище у четвертий пакет обмежувальних заходів проти росії через вторгнення в Україну. У липні 2022 року санкції проти російського пропагандиста ввела Канада.

Деталі справи

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Прокурори у суді довели, що засуджений у своїй книзі стверджував про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Раніше СБУ оголосила підозру ідеологу "денацифікації" України Армену Гаспаряну. Нагадаємо, "денацифікація" України була заявлена президентом Росії Володимиром Путіним як одна з цілей війни проти України. Але за даними російських ЗМІ, в самій країні вирішили відмовитися від цього терміна, оскільки населення його не розуміє.

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Служба безпеки України Російська Федерація
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