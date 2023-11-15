Идеологу "денацификации" Украины Гаспаряну суд вынес заочный приговор

Российский идеолог "денацификации" Украины Армен Гаспарян заочно приговорен к 10 годам тюрьмы. У него после задержания также конфискуют все имущество.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности к тюремному заключению приговорен идеолог "денацификации" Украины - Армен Гаспарян", - говорится в сообщении СБУ.

Что известно о Гаспаряне?

В 2018 году Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину.

"Именно этот человек распространил термин "денацификация" в России и начал употреблять его в отношении Украины", - отметили в СБУ.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, осужденный находится под санкциями Запада. В марте 2022 года ЕС внес его фамилию в четвертый пакет ограничительных мер против России из-за вторжения в Украину. В июле 2022 года санкции против российского пропагандиста ввела Канада.

Детали дела

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Прокуроры в суде доказали, что осужденный в своей книге утверждал о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Гаспарян приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества. Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

Ранее СБУ объявила подозрение идеологу "денацификации" Украины Армену Гаспаряну. Напомним, "денацификация" Украины была заявлена президентом России Владимиром Путиным как одна из целей войны против Украины. Но по данным российских СМИ, в самой стране решили отказаться от этого термина, поскольку население его не понимает.