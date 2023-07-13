UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ідеолога "русского мира", який закликав знищити Україну, судитимуть

Фото: в Україні судитимуть ідеолога "русского мира", який закликав убивати українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського пропагандиста та ідеолога "русского мира". Він закликав знищити Україну та українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу", - йдеться в повідомленні.

Він, за даними слідства, також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу.

З травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" публікації, у яких закликав "освободить" всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з Росією та "освобожденной" Україною створити "Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство".

"Він також пропагував подальшу ескалацію війни", - додають в Офісі генпрокурора.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, завдавати удари по містах України, зокрема центру Києва.

Як повідомлялося, раніше СБУ повідомила про підозру голові прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександра Дугіна. Його називають одним із ключових ідеологів "російського світу".

Також оголосили підозру і російському пропагандисту Сергію Ключенкову, більш відомому як Сергій Мардан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяпропагандист