ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Идентифицированы офицеры РФ, которые отдавали приказы о расстреле и пытках людей в Киевской области

Новина українською →
Украина, Вторник 28 июня 2022 16:26
Идентифицированы офицеры РФ, которые отдавали приказы о расстреле и пытках людей в Киевской области Фото: идентифицированы офицеры РФ, которые отдавали приказы о расстреле и пытках людей в Киевской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители уведомили российских офицеров о подозрении в выдаче приказов о расстреле и пытках людей в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову и СБУ.

Речь идет о командире мотострелкового батальона Максиме Краснощокове и Александра Васильева, помощника командира по физической подготовке мотострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа Вооруженных сил России.

У правоохранителей есть доказательства того, что в феврале во время оккупации села Победа Броварского района по приказу этих майоров оккупанты захватили 7 мирных жителей.

"Во время жестоких незаконных допросов пленников они выбивали из мужчин информацию о ВСУ, Нацгвардии, теробороне и правоохранителях. Орудием мучений были руки, ноги и оружие палачей. 5 заложников они приказали расстрелять, что подчиненные и сделали в их присутствии", - написала она.

Правоохранители сообщили российским офицерам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенным с убийством.

Генпрокурор также добавляет, что помощник командира по физподготовке ранее был разоблачен на зверствах в Богдановке. Отмечается, что правоохранители собрали достаточно подтверждений тому, что в конце марта он действовал по приказу другого командира и издевался над настоятеля местного храма и теробороновца. Мужчина держал пленного в подвале и бил, поставив на колени со скованными наручниками руками.

Напомним, оккупанты хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Венедиктова Война России против Украины
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен