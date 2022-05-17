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Оккупанты хвастаются, как обстреливают мирное население и пытают военных: перехват СБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 18:00
Оккупанты хвастаются, как обстреливают мирное население и пытают военных: перехват СБУ Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов под Харьковом. Они хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали-он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлаг сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", - рассказывает своему отцу оккупант, который еще не так давно пытался продвинуться на Харьковскую область.

Он увлеченно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством.

"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала. По людям прошлись. У нас оружие, танк. Если кто заблудится - минус дом и живи, как хочешь", - говорит оккупант.

Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца-он радуется, что воспитал палача.

Напомним, СБУ задержала российских агентов. Агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей.

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