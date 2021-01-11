ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Идентифицирована первая жертва авиакатастрофы в Индонезии

Автор: Анастасия Рокитна

В Индонезии идентифицировали первого погибшего в результате аварии самолета Sriwijaya Air в Яванском море. Речь идет о 29-летнем пассажире, который проживал в Джакарте.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает местное издание Detik.

Правоохранители отметили, что получили 53 образца ДНК от родственников погибших. Кроме того, спасатели подняли на поверхность 17 мешков с фрагментами тел.

Напомним, 9 января в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. На его борту находились 62 человека: 50 пассажиров, в том числе десять детей, а также 12 членов экипажа.

Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда.

РБК-Украина писало, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигнала тревоги.

Отметим, пассажирский самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в Индонезии, мог разбиться при ударе о воду. Об этом свидетельствуют данные расследования.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины авиакатастрофаИндонезия