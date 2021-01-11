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Ідентифіковано першу жертву авіакатастрофи в Індонезії

Джакарта, Понеділок 11 січня 2021 15:17
Ідентифіковано першу жертву авіакатастрофи в Індонезії
Фото: авіакатастрофа в Індонезії (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Індонезії ідентифікували першого загиблого в результаті аварії літака Sriwijaya Air в Яванському морі. Мова йде про 29-річного пасажира, що проживав в Джакарті.

Про це повідомляє місцеве видання Detik.

Правоохоронці зазначили, що отримали 53 зразки ДНК від родичів загиблих. Крім того, рятувальники підняли на поверхню 17 мішків з фрагментами тіл.

Нагадаємо, 9 січня в Індонезії зазнав аварії літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. На його борту перебували 62 людини: 50 пасажирів, в тому числі десятеро дітей, а також 12 членів екіпажу.

Пізніше знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверская команда.

Також РБК-Україна писало, що літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air не подавав сигналу тривоги.

Зазначимо, пасажирський літак Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи в Індонезії, міг розбитися при ударі об воду. Про це свідчать дані розслідування.

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