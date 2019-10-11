Ідентифіковано дев'яту жертву пожежі в готелі "Токіо Стар"

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

Загиблим виявився житель Харкова 1984 року народження

Ідентифіковано особу особу дев'ятого загиблого під час пожежі в готелі “Токіо-Стар” в Одесі в ніч на 17 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У прокуратурі Одеської області зазначили, що станом на 11 жовтня завершена експертиза останків дев'ятого пожильця, який загинув під час пожежі в готелі. Експертиза встановила, що загиблим виявився житель Харкова 1984 року народження.

Водночас, наразі судмедекспертизи поки офіційно не встановили особу загиблої дівчинки - триває генетична експертиза.

Як відомо, пожежа в готелі "Токіо Стар" стався у ніч на 17 серпня. В результаті загорання, яке сталося на другому поверсі будівлі, загинули 9 людей, ще 19 постраждали.

Нагадаємо, підозри у порушенні пожежної безпеки, яка спричинила загибель людей, повідомлені власнику готелю Вадиму Чорному, адміністратору готелю Ірині Паровик, а також головному інженеру "Токіо Стар".

РБК-Україна писало, що 11 жовтня адміністратора згорілого готелю "Токіо Стар" Ірину Паровик відпустили під домашній арешт.