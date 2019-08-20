Ідентифікували вісім з дев'яти жертв пожежі в готелі "Токіо Стар"

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (Нацполиция України)

Серед загиблих жінка та її 10-річна донька

Одеська поліція повідомила, що вісім з дев'яти жертв пожежі в готелі "Токіо Стар" вже упізнані. Про це повідомляє "Думская".

Повідомляється, що серед загиблих мешканка Сум і її 10-річна донька, молода пара (17 і 18 років) з м. Балти Одеської області, двоє мешканців Києва (23 і 24 роки), 60-літній житель Дніпра та 73-річна громадянка Австралії.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася в ніч на суботу, 17 серпня. Займання відбулось на другому поверсі готелю близько 01:34. Спочатку повідомлялося про загибель 8 осіб, але пізніше кількість жертв зросла до 9 осіб.

РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня заарештували власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Його звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Також повідомлялося, що за документами згоріла готель значилася як "складські приміщення". При цьому документів, які б дозволяли в будівлі проживати людям, не було. Щодо видачі дозволів готелю можуть відкрити кримінальне провадження щодо правомірності видачі дозволів.