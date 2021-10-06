Идентификация через "Дию" для пенсионеров из ОРДЛО заработает до конца года, - ТКГ

Возможность удаленно пройти идентификацию для пенсионеров с оккупированного Донбасса появится до конца года. Ее можно будет пройти через сервис "Дия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.
Сообщается, что в сентябре Кабинет министров принял постановление, позволяющее, в частности, пенсионерам на временно оккупированных территориях проходить идентификацию удаленно.
"Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дия". Ожидается, что соответствующие технические возможности появятся до конца текущего года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для этого нужно будет:
После этого, на портале Пенсионного фонда Украины нужно будет завершить процедуру идентификации.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина запускает удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированного Донбасса, чтобы они могли получать выплаты без физической идентификации в отделениях "Ощадбанка" на подконтрольной территории.