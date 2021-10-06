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Идентификация через "Дию" для пенсионеров из ОРДЛО заработает до конца года, - ТКГ

Автор: Артем Горовенко

Возможность удаленно пройти идентификацию для пенсионеров с оккупированного Донбасса появится до конца года. Ее можно будет пройти через сервис "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.

Сообщается, что в сентябре Кабинет министров принял постановление, позволяющее, в частности, пенсионерам на временно оккупированных территориях проходить идентификацию удаленно.

"Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дия". Ожидается, что соответствующие технические возможности появятся до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого нужно будет:

  1. Зарегистрироваться на портале "Дия" (скачать приложение на смартфон).
  2. Перейти в "Меню" и выбрать "Дия. Подпись".
  3. Нажать "Создать".
  4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
  5. Придумать пятизначный код для "Дия. Подпись".

После этого, на портале Пенсионного фонда Украины нужно будет завершить процедуру идентификации.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запускает удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированного Донбасса, чтобы они могли получать выплаты без физической идентификации в отделениях "Ощадбанка" на подконтрольной территории.

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ОРДЛОПенсииДия