Идентификация через "Дию" для пенсионеров из ОРДЛО заработает до конца года, - ТКГ

Сообщается, что в сентябре Кабинет министров принял постановление, позволяющее, в частности, пенсионерам на временно оккупированных территориях проходить идентификацию удаленно.

"Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дия". Ожидается, что соответствующие технические возможности появятся до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого нужно будет:

Зарегистрироваться на портале "Дия" (скачать приложение на смартфон). Перейти в "Меню" и выбрать "Дия. Подпись". Нажать "Создать". Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID. Придумать пятизначный код для "Дия. Подпись".

После этого, на портале Пенсионного фонда Украины нужно будет завершить процедуру идентификации.