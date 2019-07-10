Идеи социальной справедливости побеждают популизм парламентской оппозиции, - социологи

Центр прикладных исследований обнародовал результаты всеукраинского опроса относительно электоральных настроений граждан, который проводился с 1 по 5 июля 2019 г. Данные рейтинга прокомментировал директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин, передает РБК-Украина.

По результатам опроса, старые партии катастрофически теряют рейтинг – симпатии избирателей на стороне новых партий и современных идей.

Как заметил Щедрин, презентуя результаты опроса, безусловным лидером парламентской гонки остается политическая партия новоизбранного президента Украины "Слуга народа", которую планируют поддержать 43,7% опрошенных. Наибольшим доверием партия Владимира Зеленского пользуется на Юге Украины (57,4%). Наименьший рейтинг "Слуги народа" традиционно остается на Западной Украине (33,3%).

Второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9,7%), на третьей ступеньке – "Европейская солидарность" Петра Порошенко (9,0%), четвертая позиция за партией "Голос" Святослава Вакарчука (8,8%). Замыкает первую пятерку ВО "Батькивщина" с результатом 8,2%.

По словам Щедрина, весьма интересной будет ситуация с парламентской и внепарламентской оппозицией. "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,2%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,1%), Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Тягнибока (1,7%) и "Самопомич" Андрея Садового (1,5%) очень серьезно потеряли электоральное доверие и сегодня ведут отчаянную борьбу за попадание хотя бы в первую десятку.

"Вместе с тем избиратель все больше возлагает надежду на новые прагматические партии социальной направленности. Довольно показательно уверенное укрепление позиций партий "Сила и честь" Игоря Смешко, "Украинская стратегия" Гройсмана и "Социальная справедливость" Аллы Шлапак. Как показало наше исследование, этим политическим силам, принимающим участие в парламентской гонке впервые, удается со старта преодолеть 2-процентный барьер и выйти на уровень опытных политических игроков Украины", – заметил директор ЦПИ.

"Силу и честь" в день голосования готовы поддержать 2,9% избирателей, "Украинскую стратегию" – 2,6%, "Социальную справедливость" – 2,3%. По рейтингу эти партии занимают 8–10 позиции. Наивысший балл электоральных симпатий "Сила и честь" получает в Киеве (7,6%), "Украинская стратегия" – в центре (3,9%) "Социальная справедливость" – в Киеве (3,8%), южных (3,3%) и центральных регионах (2,9%). В западных и восточных областях рейтинг партии колеблется в пределах 0,6–1,6%.

Социологический опрос Центра прикладных исследований проводился на территории всех регионов Украины путем стандартизированного индивидуального интервью face-to-face. Всего опрошено 2100 респондентов. Погрешность не превышает 3%. В день голосования – 21 июля 2019 года – можно ожидать рекордную явку избирателей. Проголосовать планируют 77,2% респондентов, 10,6% еще не определились, 12,2% не пойдут на избирательные участки.