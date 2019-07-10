Ідеї соціальної справедливості перемагають популізм парламентської опозиції, - соціологи

Центр прикладних досліджень оприлюднив результати всеукраїнського опитування щодо електоральних настроїв громадян, який проводився з 1 по 5 липня 2019 р. Дані рейтингу прокоментував директор Центру прикладних досліджень Юрій Щедрин, передає РБК-Україна.

За результатами опитування, старі партії катастрофічно втрачають рейтинг – симпатії виборців на боці нових партій і сучасних ідей.

Як зауважив Щедрин, презентуючи результати опитування, безумовним лідером парламентської гонки залишається політична партія новообраного президента України "Слуга народу", яку планують підтримати 43,7% опитаних. Найбільшою довірою партія Володимира Зеленського користується на Півдні України (57,4%). Найменший рейтинг "Слуги народу" традиційно залишається на Західній Україні (33,3%).

Друге місце займає "Опозиційна платформа – За життя" (9,7%), на третій сходинці – "Європейська солідарність" Петра Порошенка (9,0%), четверта позиція за партією "Голос" Святослава Вакарчука (8,8%). Замикає першу п'ятірку ВО "Батьківщина" з результатом 8,2%.

За словами Щедрина, досить цікавою буде ситуація з парламентською і позапарламентською опозицією. "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (2,2%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,1%), Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока (1,7%) і "Самопоміч" Андрія Садового (1,5%) дуже серйозно втратили електоральне довіру і сьогодні ведуть відчайдушну боротьбу за потрапляння хоча б у першу десятку.

"Разом з тим виборець все більше покладає надію на нові прагматичні партії соціального спрямування. Досить показово упевнене зміцнення позицій партій "Сила і честь" Ігоря Смешко, "Українська стратегія" Гройсмана і "Соціальна справедливість" Алли Шлапак. Як показало наше дослідження, цим політичним силам, які беруть участь у парламентській гонці вперше, вдається зі старту подолати 2-відсотковий бар'єр і вийти на рівень досвідчених політичних гравців України", – зауважив директор ЦПД.

"Сила і честь" у день голосування готові підтримати 2,9% виборців, "Українську стратегію" – 2,6%, "Соціальну справедливість" – 2,3%. За рейтингом ці партії займають 8-10 позиції. Найвищий бал електоральних симпатій "Сила і честь" отримує у Києві (7,6%), "Українська стратегія" – в центрі (3,9%) "Соціальна справедливість" – у Києві (3,8%), південних (3,3%) і центральних регіонах (2,9%). У західних і східних областях рейтинг партії коливається в межах 0,6–1,6%.

Соціологічне опитування Центру прикладних досліджень проводилось на території всіх регіонів України шляхом індивідуального стандартизованого інтерв'ю face-to-face. Всього опитано 2100 респондентів. Похибка не перевищує 3%. У день голосування – 21 липня 2019 року – можна очікувати рекордну явку виборців. Проголосувати планують 77,2% респондентів, 10,6% ще не визначилися, 12,2% не підуть на виборчі дільниці.