Италия - Испания: онлайн-трансляция первого полуфинала Евро-2020

В Лондоне сегодня начинается заключительный этап чемпионата Евро-2020. Сборная Италии на Уэмбли играет с Испанией в первом полуфинале.

32". Дани Ольмо пробил из-за пределов штрафной после отбора Испании в центре поля, но выше ворот. В целом, испанцы не дают уже давно Италии обострять в атаке.

30". Отправился на разминку Доменико Берарди, правый вингер Италии. Он отыграл в большинстве поединков сборной на Евро, но позже уступил место Фредерико Кьезе. Кого он может заменить сейчас или в перерыве - неясно.

25". И отличный момент у Испании! Дани Ольмо пробил в одно касание в штрафной и Доннарумма спас ворота Италии, вытащив удар, летевший в нижний левый угол ворот. Кстати, атака началась как раз после выноса мяча вратарем Италии.

21". Ахах! Веселая ситуация у штрафной Испании. Симон неуместно вышел из ворот в моменте с атакой Италии, оставил ворота пустыми, но итальянцы не вывели никого на удар по пустым воротам и в итоге потеряли мяч.

17". Большую часть поединка Италия проводит в защите, но видимо это нормальное положение вещей для них в этом поединке.

13". Прошла разрезная передача в штрафную на Оярсабаля у Испании, но Микель не остановил мяч в ситуации, когда он оставался один на один с Доннаруммой.

10". Испания ищет пути к воротам Италии в атаке, но пока безрезультатно. У Италии все надежно.

3". Ух момент у Италии! Хорошее обострение, Барелла опередил вратаря и получил пас, обыграть его не вышло, он пробил с левого фланга штрафной и попал в штангу! Но Николо уже был в офсайде и даже, если бы был гол, его бы отменили.

Матч стартовал!

Команды на поле. Слушаем гимны Италии и Испании.

Стартовые составы команд

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратти - Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Испания: Симон - Аспиликуета, Гарсия, Ляпорт, Альба - Коке, Бускетс, Педри - Ферран Торрес, Оярсабаль, Ольмо

Никаких тренерских перестановок в составе Италии нет. Только Эмерсон на левом фланге защиты заменил Спинаццолу, который выбыл на полгода из-за тяжелой травмы.

У Испании три изменения - в центра защиты вместо Пау Торреса выходит Аймерик Ляпорт, вместо Альваро Мораты, который отыграл со старта во всех предыдущих матчах Евро, вышел Микель Оярсабаль, а на левом фланге вингером будет Дани Ольмо, который заменяет травмированного Пабло Сарабию.