Ідеальний звук у вашому авто: покрокова інструкція для вдосконалення аудіосистеми

Слід визнати, що серед усіх серійних авто справді якісну музику сьогодні можна почути тільки в салоні машин високого класу. Що і не дивно, адже автовиробники при створенні масових моделей мають інші пріоритети. Проте при вдумливому підході побудувати прийнятну звукову сцену можна власними силами – хоча і з певними витратами.

Чому в салоні авто поганий звук

З точки зору щирих аудіофілів, побудувати в салоні машини ідеальне звучання так званої "домашньої" якості неможливо. Проте і потреби в такій "музиці", чесно кажучи, в автомобілі немає. А от організувати просто гарне, адекватне звучання цілком реально в будь-якому авто.

В залежності від бажання і наявність ресурсів можна говорити про два-три рівня якості звучання автомобільної аудіосистеми.

Рівень перший: не ідеально, але правильно

Якщо при організації класної аудіосистеми не викладатись "на повну", можна говорити тільки про заміну її другої та третьої ланок – динаміків, підсилювачів, дротів тощо. Оскільки більшість нинішніх моделей мають інтегрований в торпедо і в загальну електронну мережу головний пристрій аудіосистеми (те, що колись називали магнітолою), її на першому рівні краще не чіпати.

Найслабкіша ланка штатної аудіосистеми – гучномовці: автовиробник робить їх надійними, але посередніми з точки зору якості відтворення звуку. Відтак, завжди можна підібрати для вашого авто динаміки з більш натуральним та чистим звучанням, ніж встановлені на заводі. Труднощів на цьому шляху буде дві:

Штатні місця під динаміки в панелях машини часто мають нестандартні розміри, при тому що правильні гучномовці випускаються у кількох стандартних типорозмірах;

Щоб реалізувати всі можливості фірмових гучномовців, їм потрібне акустичне оформлення. Кожному динаміку потрібен міцний (бажано дерев’яний) подіум та певний фізичний об’єм позаду.

Купувати динаміки треба там, де вам зможуть розповісти про особливості звучання кожної моделі. Або ж шукайте місце, де їх можна прослухати у належному оформленні. Враховуйте стиль музики, яку ви найчастіше слухаєте. Справа у тому, що комплекти акустики від авторитетних брендів часто мають особливий характер звучання – з ухилом в той чи інший бік: більше високих або низьких частот, чітка деталізація чи висока натуральність відтворення.

Простіше з наднизькими частотами: при підборі сабвуфера головне знайти місце для його корпусу і звісно, окремий вихід для нього у "голови" чи підсилювача.

Рівень другий: майже ідеально

Важливо те, що перейти на другий рівень можна буде згодом, проте важливо подбати про ймовірний апгрейд ще на першому етапі. Найскладніше тут – питання головного пристрою, який буде відтворювати музику з певного носія. Варіантів кілька:

Влаштувати перебудову торпедо і вмонтувати в нього інший головний пристрій, який забезпечить більш якісне відтворення музики. Також доведеться перепрограмувати відповідні кнопки керування на кермі;

Втрутитися у схемотехніку штатної "голови", щоб зняти з неї лінійний сигнал і пропускати його через окремий, більш якісний підсилювач (кілька підсилювачів);

Побудувати незалежну (або напівнезалежну) від штатного мультимедіа аудіосистему: з окремим головним пристроєм, підсилювачами, кросоверами для динаміків тощо – тобто з іншим рівнем якості відтворення.

Який би варіант ви не обрали, наявність якісного сигналу від нештатної "голови" дасть змогу використати підсилювач потужності. Що важливо для повної реалізації можливостей динаміків. Також підсилювач використовують не для більшої гучності, а для якіснішого відтворення звуку на малих рівнях. Також дорогі моделі підсилювачів дають змогу точно налаштовувати сигнал, враховуючи особливості гучномовців та уподобання власника. Проте для аудіосистеми, яка буде дійсно близькою до ідеальної, інсталяторам знадобляться інші компоненти та інші підходи – але про це ми розповімо в окремій статті.

Коротко

Якість звучання музики – в будь-якому випадку поняття дуже суб’єктивне. І перш за все ви маєте зрозуміти, що саме вас не влаштовує у наявній аудіосистемі: детальність, частотний діапазон, природність звучання інструментів, чистота відтворення вокалу тощо. Відтак, перш ніж приступити до модернізації аудіосистеми, буде дуже корисним знайти машину з високоякісним звуком в салоні і прослухати у ній кілька композицій різних жанрів. Заразом можна з’ясувати у власника марку і параметри використаних аудіокомпонентів та нюанси їх інсталяції. Ця інформація допоможе вам зрозуміти свої потреби і визначити стратегію майбутнього апгрейду. Тому що однієї готовності придбати і встановити "все найкраще" буде замало.

При підготовці статті були використані матеріали Car Audio та "Звук і тюнінг".