Ідеальний спаринг-партнер на всі часи: як збірна України безкомпромісно з Румунією грала

Прийдешній поєдинок стане сьомим очним для команд, але дебютним на офіційному рівні. Досі "синьо-жовті" протистояли спадкоємцям Георге Хаджі лише в товариських матчах. До того ж, щоразу контрольні зустрічі завершувалися перемогою однієї зі збірних.

Уперше Україна зустрілася з румунською національною командою наприкінці зими 2001-го. Тодішній керманич "синьо-жовтих" Валерій Лобановський вирішив перевірити підопічних перед весняно-літньою частиною кваліфікації до ЧС-2002. Зважаючи на час проведення спарингу, розраховував лише на представників чемпіонатів України та Росії.

Без головних зірок того покоління – Лужного, Шевченка та Реброва, які виступали за межами батьківщини – українська збірна мінімально поступилася Румунії. Єдиний м'яч у складі "триколірних" оформив Чоботаріу, вершиною кар'єри якого були виступи в чемпіонаті Бельгії. Утім, експеримент можна назвати вдалим, адже Україна фінішувала другою у відборі, а вже в плей-офф поступилася збірній Німеччини.

Румунський досвід вирішив повторити Леонід Буряк. У рік старту кваліфікації до Євро-2004 він із підопічними завітав до Бухареста на новий спаринг. Цього разу до виконавців із внутрішньої першості приєдналися Ребров, а також молодий Воронін із Бундесліги. Утім, контрольний матч обернувся повним фіаско – збірна Румунії з Ангелом Йорданеску на чолі (батько нинішнього керманича "триколірних") розтрощила "синьо-жовтих" із дублем Панку та голами Мунтяну з Ганею ще до перерви. Гол престижу на старті другої половини оформив Шищенко.

У серпні 2003-го збірна Румунії завітала зі зворотним візитом у Донецьк. Підопічні Буряка виявилися гостинними, втретє поспіль поступившись румунам. Цього разу в складі команди Йорданеску солював скандальний форвард Муту, який оформив дубль з м'ячами до та після перерви. Зрештою, і відбір до Євро-2004 збірна України провалила, тож "із міркувань безпеки" про спаринги з румунською національною командою забули.

Згадали про сусідів аж перед домашнім Євро-2012. Тогочасна Румунія вже не була міцним європейським горішком початком 00-х, тож різко стала цікавою вітчизняним футбольним функціонерам. Спершу команди розписали фестивальний спаринг у Львові в травні 2010 року. На поле стадіону "Україна" Мирон Маркевич випустив доволі експериментальний склад, який таки дотиснув "триколірних" під завісу зустрічі.

Повели українці в дебюті з фірмовим голом Алієва зі штрафного. Проте, румунська збірна відповіла забитими м'ячами Тамаша та Нікулає на початку другої половини. Утім, з підтримкою домашніх трибун Україна оформили кабмек. Коноплянка поцілив у ближній кут із меж штрафного, а Тамаш оформив сумний дубль, зрізавши м'яч у власні ворота з кількох метрів.

У лютому ж 2011-го збірні зустрілися на товариському турнірі на Кіпрі. Уже в середині першого тайму "синьо-жовті" впевнено повели з голами Ракицького та Мілевського. Щоправда, занадто розслабилися і пропустили двічі ще до перерви від опорника (!) Алекси. Годі й казати, що ці забиті м'ячі залишилися єдиними в кар'єрі вихованця "Тімішоари" в національній команді.

Регламент змагань, однак, не передбачав нічийного підсумку протистояння. Довелося командам спробувати щастя в післяматчевій серії пенальті. У цій лотереї у складі збірної України схибив тільки Гусєв, а в лавах румунської команди невдах виявилося двоє. То був півфінал змагань, а у вирішальному поєдинку "синьо-жовті" в тій же серії одинадцятиметрових переграли Швецію.

Нарешті найвеселіший контрольний матч національні команди провели напередодні Євро-2016. Спаринг прийняв італійський Турин, а 12 тисяч глядачів побачили аж 7 голів на двох команд. Відкрив рахунок на екваторі першої половини румун Тор'є. Натомість підопічні Михайла Фоменка шокували "триколірних" потужним відрізок безпосередньо перед і відразу після перерви.

Забивали на різний смак четверо виконавців. Повернув "синьо-жовтих" у гру Зозуля. Вивів уперед українців тоді ще юний Зінченко, а закріпили перевагу збірної України швидкісні вінгери Коноплянка та Ярмоленко. Румунія зуміла піти від розгромної поразки з двома голами в останні 20 хвилин. Голи оформили Алібек і нинішній капітан "триколірних" Станчу.

Отже, збірні України та Румунії до Євро-2024 провели 6 поєдинків. Кожна з команд здобула по три перемоги. До того ж, і "синьо-жовті", і "триколірні" перемагали серіями – тричі поспіль. Започаткувати нові традиції підопічні Сергія Реброва намагатимуться у Мюнхені в понеділок, 17 червня. Перший поєдинок на офіційному рівні буде стартовим для України на цьогорічному чемпіонаті Європи.