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Ідеальне тепло перед негодою: де завтра прогріє до +26°С і коли все різко зміниться

13:34 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Завтра українцям обіцяють багато сонця й осіннього тепла (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 17 вересня очікується сонячна й суха в більшості регіонів. Проте попередні прогнози свідчать про наближення різкого похолодання з дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні 17 вересня буде найтепліше

Експерт розповіла, що в цілому в четвер, 17 вересня, в Україні очікується "ідеальна температура повітря".

У більшості областей в денні години стовпчики термометрів можуть підніматись до +20...+24°С.

Найтепліше при цьому буде на Закарпатті - близько +23...+26°С.

В яких областях ймовірні невеликі дощі

Діденко повідомила, що у більшості областей України 17 вересня погода буде переважати:

  • суха;
  • ясна;
  • сонячна.

"І лише в західних областях близькість атмосферного фронту завтра зумовить невеликі опади", - уточнила синоптик.

Прогноз погоди по Україні від Наталки Діденко на 17 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Якою буде синоптична ситуація в Києві

Погода в Києві впродовж четверга, 17 вересня, буде "чудова" - ясна та сонячна.

Вдень температура повітря очікується в межах +23...+25°С.

Вночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від Українського гідрометеорологічного центру, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +13°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Коли може прийти різке похолодання з дощами

Насамкінець Діденко нагадала, що виходячи з попередніх прогнозів, на Україну насувається відчутна негода.

Так, вже з наступного тижня - з 21 вересня - у більшості областей України очікуються:

  • різке похолодання;
  • дощі.

"А поки що - парки, городи й городики, білі кросівки, красиві сонячні селфі... Купити нову яскраву парасолю на наступний тиждень", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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