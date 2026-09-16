Ідеальне тепло перед негодою: де завтра прогріє до +26°С і коли все різко зміниться

Погода в Україні 17 вересня очікується сонячна й суха в більшості регіонів. Проте попередні прогнози свідчать про наближення різкого похолодання з дощами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що в цілому в четвер, 17 вересня, в Україні очікується "ідеальна температура повітря".
У більшості областей в денні години стовпчики термометрів можуть підніматись до +20...+24°С.
Найтепліше при цьому буде на Закарпатті - близько +23...+26°С.
Діденко повідомила, що у більшості областей України 17 вересня погода буде переважати:
"І лише в західних областях близькість атмосферного фронту завтра зумовить невеликі опади", - уточнила синоптик.
Погода в Києві впродовж четверга, 17 вересня, буде "чудова" - ясна та сонячна.
Вдень температура повітря очікується в межах +23...+25°С.
Вночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від Українського гідрометеорологічного центру, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +13°С.
Насамкінець Діденко нагадала, що виходячи з попередніх прогнозів, на Україну насувається відчутна негода.
Так, вже з наступного тижня - з 21 вересня - у більшості областей України очікуються:
"А поки що - парки, городи й городики, білі кросівки, красиві сонячні селфі... Купити нову яскраву парасолю на наступний тиждень", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".
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