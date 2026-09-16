Идеальное тепло перед непогодой: где завтра прогреет до +26°С и когда все резко изменится

Погода в Украине 17 сентября ожидается солнечная и сухая в большинстве регионов. Однако предварительные прогнозы свидетельствуют о приближении резкого похолодания с дождями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что в целом в четверг, 17 сентября, в Украине ожидается "идеальная температура воздуха".
В большинстве областей в дневные часы столбики термометров могут подниматься до +20...+24°С .
Теплее всего при этом будет на Закарпатье - около +23...+26°С.
Диденко сообщила, что в большинстве областей Украины 17 сентября погода будет преобладать.
"И только в западных областях близость атмосферного фронта завтра обусловит небольшие осадки", - уточнила синоптик.
Погода в Киеве в течение четверга, 17 сентября, будет "прекрасная" - ясная и солнечная.
Днем температура воздуха ожидается в пределах +23...+25°С.
Ночью, исходя из графика прогноза погоды от Украинского гидрометеорологического центра, столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +13°С.
В заключение Диденко напомнила, что исходя из предварительных прогнозов, на Украину надвигается ощутимая непогода.
Так, уже со следующей недели - с 21 сентября - в большинстве областей Украины ожидаются:
"А пока что - парки, огороды и огородики, белые кроссовки, красивые солнечные селфи... Купить новый яркий зонт на следующую неделю", - подытожила синоптик.
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