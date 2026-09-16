RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Идеальное тепло перед непогодой: где завтра прогреет до +26°С и когда все резко изменится

13:34 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Завтра украинцам обещают много солнца и осеннего тепла (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине 17 сентября ожидается солнечная и сухая в большинстве регионов. Однако предварительные прогнозы свидетельствуют о приближении резкого похолодания с дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине 17 сентября будет теплее всего

Эксперт рассказала, что в целом в четверг, 17 сентября, в Украине ожидается "идеальная температура воздуха".

В большинстве областей в дневные часы столбики термометров могут подниматься до +20...+24°С .

Теплее всего при этом будет на Закарпатье - около +23...+26°С.

В каких областях возможны небольшие дожди

Диденко сообщила, что в большинстве областей Украины 17 сентября погода будет преобладать.

  • сухая;
  • ясная;
  • солнечная.

"И только в западных областях близость атмосферного фронта завтра обусловит небольшие осадки", - уточнила синоптик.

Прогноз погоды по Украине от Наталки Диденко на 17 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Какой будет синоптическая ситуация в Киеве

Погода в Киеве в течение четверга, 17 сентября, будет "прекрасная" - ясная и солнечная.

Днем температура воздуха ожидается в пределах +23...+25°С.

Ночью, исходя из графика прогноза погоды от Украинского гидрометеорологического центра, столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +13°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Когда может прийти резкое похолодание с дождями

В заключение Диденко напомнила, что исходя из предварительных прогнозов, на Украину надвигается ощутимая непогода.

Так, уже со следующей недели - с 21 сентября - в большинстве областей Украины ожидаются:

  • резкое похолодание;
  • дожди.

"А пока что - парки, огороды и огородики, белые кроссовки, красивые солнечные селфи... Купить новый яркий зонт на следующую неделю", - подытожила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

Между тем в УкрГМЦ объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в УкраинеНепогода в УкраинеЭкологияПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньКлиматологМетеорологОсень