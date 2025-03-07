Ідеальне паркування: як ефективно поєднувати камеру та парктронік у вашому авто

Певно, елементарний парктронік – найбільш затребуваний з усіх електронних помічників: він активується бува, по кілька разів за одну поїздку. Як сталося, що разом з появою камер заднього виду його не списали у відставку, і як можна використати їхній тандем?
Про те, чому не можна порівнювати камеру і парктронік, читайте в матеріалі РБК-Україна.
В автосалонах сьогодні все менше машин, які не мають хоча б одного з цих пристроїв. Але навіть якщо з заводу на моделі така опція відсутня, сьогодні не важко (і не дуже дорого!) устаткувати свою машину парктроніком чи камерою так би мовити, у приватному порядку. От тільки питання, що саме обрати, і чому таки у багатьох випадках "по заводу" авто має обидва девайси?
Прийнято вважати, що камера більш досконалий помічник при маневруванні у тісному просторі. Проте послухайте тих, хто має досвід користування нею і парктроніком, і ви дізнаєтесь, що це дві трохи різні речі.
Камера. Попри її немов більшу досконалість, камера має аж ніяк не повний функціонал: вона відповідає перш за все за загальну картину позаду автомобіля.
Парктронік. Цей мініатюрний ультразвуковий радар не дає повної картини, проте він показує конкретну відстань до найближчої перешкоди.
Що водієві важливіше в конкретний момент руху назад? Певно, таки парктронік, особливо коли зважити на те, що загальну картину водій може отримувати не тільки з камери, а й з дзеркал. До того ж парктронік, як і камера, відображає ситуацію в динаміці, щосекунди оновлюючи інформацію.
І не дивно, що на багатьох сучасних моделях вже з заводу одночасно присутні і камера, і ультразвуковий парктронік. Доповнюючи кольорову картинку на екрані голосом і звуковими сигналами, він повідомляє про відстань до перешкоди. А до якої саме, водій бачить на екрані.
Значною мірою підтягує камеру за функціоналом до парктроніка її вміння малювати на екрані таку собі лінійку – лінії, які червоним, жовтим та зеленим кольором показують, наскільки зменшилася відстань до об’єкта. Зручно, але це не позбавляє водія необхідності дивитися на екран – в той час як парктронік може диктувати залишок дистанції вголос і водій при тому буде додатково контролювати ситуацію візуально.
Узагальнюючи, наголосимо на таких перевагах і недоліках кожного з приладів контролю простору позаду машини:
Плюси
Мінуси
Плюси
Мінуси
На ділі камера і парктронік не замінюють одне одного, а доповнюють. Виходить, що парктронік більш необхідний, бо це засіб для безпечного маневрування в обмежених умовах. На його фоні камера додатковий засіб, вона розширює можливості першої системи. Тому якщо є змога, краще мати на машині обидва ці пристрої.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.
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