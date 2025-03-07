Ідеальне паркування: як ефективно поєднувати камеру та парктронік у вашому авто

В автосалонах сьогодні все менше машин, які не мають хоча б одного з цих пристроїв. Але навіть якщо з заводу на моделі така опція відсутня, сьогодні не важко (і не дуже дорого!) устаткувати свою машину парктроніком чи камерою так би мовити, у приватному порядку. От тільки питання, що саме обрати, і чому таки у багатьох випадках "по заводу" авто має обидва девайси?

Прийнято вважати, що камера більш досконалий помічник при маневруванні у тісному просторі. Проте послухайте тих, хто має досвід користування нею і парктроніком, і ви дізнаєтесь, що це дві трохи різні речі.

Камера. Попри її немов більшу досконалість, камера має аж ніяк не повний функціонал: вона відповідає перш за все за загальну картину позаду автомобіля.

Парктронік. Цей мініатюрний ультразвуковий радар не дає повної картини, проте він показує конкретну відстань до найближчої перешкоди.

Що водієві важливіше в конкретний момент руху назад? Певно, таки парктронік, особливо коли зважити на те, що загальну картину водій може отримувати не тільки з камери, а й з дзеркал. До того ж парктронік, як і камера, відображає ситуацію в динаміці, щосекунди оновлюючи інформацію.

І не дивно, що на багатьох сучасних моделях вже з заводу одночасно присутні і камера, і ультразвуковий парктронік. Доповнюючи кольорову картинку на екрані голосом і звуковими сигналами, він повідомляє про відстань до перешкоди. А до якої саме, водій бачить на екрані.

Значною мірою підтягує камеру за функціоналом до парктроніка її вміння малювати на екрані таку собі лінійку – лінії, які червоним, жовтим та зеленим кольором показують, наскільки зменшилася відстань до об’єкта. Зручно, але це не позбавляє водія необхідності дивитися на екран – в той час як парктронік може диктувати залишок дистанції вголос і водій при тому буде додатково контролювати ситуацію візуально.

Узагальнюючи, наголосимо на таких перевагах і недоліках кожного з приладів контролю простору позаду машини:

Камера

Плюси

Дає загальну ситуацію позаду машини (у певному, доволі вузькому секторі)

Дає змогу бачити на велику відстань

Можливість підключення до наявного дисплея авто (у випадку установки камери після покупки машини)

Мінуси

Не звільняє від потреби контролювати обстановку через вікна та дзеркала

Може спотворювати зображення, не даючи точної уяви про відстань

Потребує очищення в негоду

Потребує наявності монітора (підключення до наявного чи встановлення свого)

Парктронік

Плюси

Дає чітку уяву про найважливіше – відстань

Дозволяє водієві паралельно контролювати ситуацію по дзеркалах та вікнах

Простіше інсталяція в авто (при установці після покупки машини)

Мінуси

"Короткозорість" – бачить не далі як 1,5 – 3 метри

Доводиться свердлити бампер (при установці після покупки машини)

Потреба шукати місце для екрана в інтер’єрі.

Коротко

На ділі камера і парктронік не замінюють одне одного, а доповнюють. Виходить, що парктронік більш необхідний, бо це засіб для безпечного маневрування в обмежених умовах. На його фоні камера додатковий засіб, вона розширює можливості першої системи. Тому якщо є змога, краще мати на машині обидва ці пристрої.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.