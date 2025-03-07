Идеальная парковка: как эффективно сочетать камеру и парктроник в вашем авто

В автосалонах сегодня все меньше машин, которые не имеют хотя бы одного из этих устройств. Но даже если с завода на модели такая опция отсутствует, сегодня не трудно (и не очень дорого!) оборудовать свою машину парктроником или камерой так сказать, в частном порядке. Вот только вопрос, что именно выбрать, и почему же во многих случаях "по заводу" авто имеет оба девайса?

Принято считать, что камера более совершенный помощник при маневрировании в тесном пространстве. Однако послушайте тех, кто имеет опыт пользования ею и парктроником, и вы узнаете, что это две немного разные вещи.

Камера. Несмотря на ее как бы большее совершенство, камера имеет отнюдь не полный функционал: она отвечает прежде всего за общую картину позади автомобиля.

Парктроник. Этот миниатюрный ультразвуковой радар не дает полной картины, однако он показывает конкретное расстояние до ближайшего препятствия.

Что водителю важнее в конкретный момент движения назад? Пожалуй, таки парктроник, особенно если учесть, что общую картину водитель может получать не только с камеры, но и с зеркал. К тому же парктроник, как и камера, отображает ситуацию в динамике, ежесекундно обновляя информацию.

И неудивительно, что на многих современных моделях уже с завода одновременно присутствуют и камера, и ультразвуковой парктроник. Дополняя цветную картинку на экране голосом и звуковыми сигналами, он сообщает о расстоянии до препятствия. А до какого именно, водитель видит на экране.

В значительной степени подтягивает камеру по функционалу к парктронику ее умение рисовать на экране некую линейку - линии, которые красным, желтым и зеленым цветом показывают, насколько уменьшилось расстояние до объекта. Удобно, но это не избавляет водителя от необходимости смотреть на экран - в то время как парктроник может диктовать остаток дистанции вслух и водитель при этом будет дополнительно контролировать ситуацию визуально.

Обобщая, отметим следующие преимущества и недостатки каждого из приборов контроля пространства позади машины:

Камера

Плюсы

Дает общую ситуацию позади машины (в определенном, довольно узком секторе)

Позволяет видеть на большое расстояние

Возможность подключения к имеющемуся дисплею авто (в случае установки камеры после покупки машины)

Минусы

Не освобождает от необходимости контролировать обстановку через окна и зеркала

Может искажать изображение, не давая точного представления о расстоянии

Нуждается в очистке в непогоду

Требует наличия монитора (подключение к имеющемуся или установка своего)

Парктроник

Плюсы

Дает четкое представление о самом важном - расстоянии

Позволяет водителю параллельно контролировать ситуацию по зеркалам и окнам

Проще инсталляция в авто (при установке после покупки машины)

Минусы

"Близорукость" - видит не дальше 1,5 - 3 метров

Приходится сверлить бампер (при установке после покупки машины)

Потребность искать место для экрана в интерьере.

Вкратце

На деле камера и парктроник не заменяют друг друга, а дополняют. Получается, что парктроник более необходим, так как это средство для безопасного маневрирования в стесненных условиях. На его фоне камера дополнительное средство, она расширяет возможности первой системы. Поэтому если есть возможность, лучше иметь на машине оба эти устройства.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.