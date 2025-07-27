Ідеальна штурмова операція: ЗСУ вибили росіян та просунулися на Запоріжжі

ЗСУ успішно вибили російські війська на Запоріжчині. Військові просунулися вперед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 210 Окремий Штурмовий Полк.
Підрозділи 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України повідомили про успішне просування на Запоріжчині.
Як зазначається, перший штурмовий батальйон зміг вибити російські війська з укріплених позицій, які тривалий час не могли захопити інші підрозділи.
"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків", – йдеться у заяві полку.
Українським військовим вдалося не лише звільнити частину території, а й уникнути втрат серед особового складу.
Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення.
Російські війська продовжують активні бойові дії на низці напрямків, застосовуючи авіацію, ракети та дрони-камікадзе.
Авіаудари зафіксовано по районах населених пунктів Білогір’я, Оріхів, Щербаки (Запорізька область), а також Одрадокам’янка (Херсонська область).
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