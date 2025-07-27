UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ідеальна штурмова операція: ЗСУ вибили росіян та просунулися на Запоріжжі

Фото: ЗСУ вибили РФ на Запоріжчині та просунулися вперед (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ успішно вибили російські війська на Запоріжчині. Військові просунулися вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 210 Окремий Штурмовий Полк.

Підрозділи 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України повідомили про успішне просування на Запоріжчині.

Як зазначається, перший штурмовий батальйон зміг вибити російські війська з укріплених позицій, які тривалий час не могли захопити інші підрозділи.

"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків", – йдеться у заяві полку.

Українським військовим вдалося не лише звільнити частину території, а й уникнути втрат серед особового складу.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення.

Російські війська продовжують активні бойові дії на низці напрямків, застосовуючи авіацію, ракети та дрони-камікадзе.

Авіаудари зафіксовано по районах населених пунктів Білогір’я, Оріхів, Щербаки (Запорізька область), а також Одрадокам’янка (Херсонська область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапорізька областьВійна в Україні