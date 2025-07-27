Идеальная штурмовая операция: ВСУ выбили россиян и продвинулись в Запорожской области

ВСУ успешно выбили российские войска в Запорожской области. Военные продвинулись вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 210 Отдельный Штурмовой Полк.
Подразделения 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.
Как отмечается, первый штурмовой батальон смог выбить российские войска с укрепленных позиций, которые долгое время не могли захватить другие подразделения.
"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков", - говорится в заявлении полка.
Украинским военным удалось не только освободить часть территории, но и избежать потерь среди личного состава.
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.
Российские войска продолжают активные боевые действия на ряде направлений, применяя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.
Авиаудары зафиксированы по районам населенных пунктов Белогорье, Орехов, Щербаки (Запорожская область), а также Одрадокаменка (Херсонская область).
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