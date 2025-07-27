Идеальная штурмовая операция: ВСУ выбили россиян и продвинулись в Запорожской области

Подразделения 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.

Как отмечается, первый штурмовой батальон смог выбить российские войска с укрепленных позиций, которые долгое время не могли захватить другие подразделения.

"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков", - говорится в заявлении полка.

Украинским военным удалось не только освободить часть территории, но и избежать потерь среди личного состава.